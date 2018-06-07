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"الإصلاح الزراعي": القمح المصري الأعلى جودة في العالم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:06 ص
الإصلاح الزراعي: القمح المصري الأعلى جودة في العالم
المهندس مجدي الشراكي
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أمنية فوزي
 
قال المهندس مجدي الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، إن النهوض بالزراعة في مصر يحتاج إلى أفعال حقيقية وليس أحاديث فقط.

ولفت "الشراكي"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، إلى أن القمح المصري الأعلى جودة في العالم؛ لأن المادة اللازقة به تعادل 24%، والقمح الآخر يعادل 4%.

وأضاف أن سعر القمح الأسباني 190 دولار، والقمح الروسي 210 دولار.
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