"الإصلاح الزراعي": القمح المصري الأعلى جودة في العالم

قال المهندس مجدي الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، إن النهوض بالزراعة في مصر يحتاج إلى أفعال حقيقية وليس أحاديث فقط.



ولفت "الشراكي"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، إلى أن القمح المصري الأعلى جودة في العالم؛ لأن المادة اللازقة به تعادل 24%، والقمح الآخر يعادل 4%.



وأضاف أن سعر القمح الأسباني 190 دولار، والقمح الروسي 210 دولار.

