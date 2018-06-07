راندا البحيري تكشف للمرة الأولى مواقف جمعتها بمي عز الدين في البدايات (فيديو)

أعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها بالعمل مع الفنانة مي عز الدين مشيرة إلى أن هناك كيميا بينهما في العمل.





وأضافت راندا خلال ندوة تكريمها في موقع "الفجر الفني" أنها قابلت مي عز الدين منذ عملها كموديل، وكانت مي من أفضل الداعمين لها في الوسط الفني بالرغم ان مي في نغس الوقت كانت فنانة شابة حيث قامت في نفس العام بعمل مسلسل "الحقيقة والسراب" وفيلم رحلة حب، ولكنها كانت تدعمها وحرصت علي توجيه راندا لحضور عدد من الكاستينج للمخرجين.





وتابعت راندا، أن مي عز الدين، نجمة مميزة وايضا موهوبة وتحب تساعد من حولها وان لديهم كيميا في العمل سويا.



