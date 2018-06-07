وزير النقل: الدائري الإقليمي يُوفر للدولة 900 مليون جنيه سنويًا

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن الهدف من إنشاء مشروعات الطرق التي تقوم بها وزارة النقل هو خدمة المواطن، وليس تحقيق أي إنجار سياسي.



وأضاف "عرفات"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الطريق الدائري الإقليمي أهم محور نقل تم إنشائه منذ 40 عامًا، لافتًا إلى أن التطورات التي يشهدها الدائري الأقليمي ستؤدي إلى نهضة كبيرة في النقل في مصر.



وأشار إلى أن الطريق الدائري الإقليمي يوفر للدولة 900 مليون جنيه سنويًا بصورة غير مباشرة ناتجة من توفير الوقود المدعوم نتيجة إختصار الوقت.

