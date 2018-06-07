ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير النقل: الدائري الإقليمي يُوفر للدولة 900 مليون جنيه سنويًا

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:55 م
وزير النقل: الدائري الإقليمي يُوفر للدولة 900 مليون جنيه سنويًا
وزير النقل
طباعة
كساب أحمد
 
قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن الهدف من إنشاء مشروعات الطرق التي تقوم بها وزارة النقل هو خدمة المواطن، وليس تحقيق أي إنجار سياسي.

وأضاف "عرفات"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الطريق الدائري الإقليمي أهم محور نقل تم إنشائه منذ 40 عامًا، لافتًا إلى أن التطورات التي يشهدها الدائري الأقليمي ستؤدي إلى نهضة كبيرة في النقل في مصر.

وأشار إلى أن الطريق الدائري الإقليمي يوفر للدولة 900 مليون جنيه سنويًا بصورة غير مباشرة ناتجة من توفير الوقود المدعوم نتيجة إختصار الوقت.
المزيد عن: وزير النقل هشام عرفات مصر اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
فرنسا
البرازيل
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/6/2018 12:30:01 AM