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نقيب الفلاحين: دعم المزارعين يذهب للكبار

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:25 ص
نقيب الفلاحين: دعم المزارعين يذهب للكبار
حسين صدام
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داليا الحسين
 
قال حسين صدام، نقيب الفلاحين، إن تكلفة إنتاج الزراعة زادت بشكل كبير بمعنى أن الفدان الذي تكلفته 6 آلاف جنيه أصبح 9 آلاف جنيه، مطالبا الدولة بشراء المحصول الأساسي بهامش ربح للحفاظ على الزراعة.

وأوضح "صدام" خلال حواره مع فضائية "LTC"، مساء الخميس أن دعم المزارعين يذهب لكبار المزارعين، وليس المزارع البسيط، مؤكدا أنه لابد من إعادة هيكلة الدعم المقدم للفلاح.
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