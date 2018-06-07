نقيب الفلاحين: دعم المزارعين يذهب للكبار



وأوضح "صدام" خلال حواره مع فضائية "LTC"، مساء الخميس أن دعم المزارعين يذهب لكبار المزارعين، وليس المزارع البسيط، مؤكدا أنه لابد من إعادة هيكلة الدعم المقدم للفلاح.



قال حسين صدام، نقيب الفلاحين، إن تكلفة إنتاج الزراعة زادت بشكل كبير بمعنى أن الفدان الذي تكلفته 6 آلاف جنيه أصبح 9 آلاف جنيه، مطالبا الدولة بشراء المحصول الأساسي بهامش ربح للحفاظ على الزراعة.