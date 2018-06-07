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راندا البحيري لـ"الفجر الفني": تامر حمزة مخرج موهوب و"فنون مصر" متميزة لهذا السبب! (فيديو)

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:47 م
راندا البحيري لـالفجر الفني: تامر حمزة مخرج موهوب وفنون مصر متميزة لهذا السبب! (فيديو)
راندا البحيري
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يارا احمد - تصوير: محمد لطفي
 
أعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها لمشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" وردود الأفعال حول دورها "حنة" في العمل.

وأضافت راندا، خلال تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أن المخرج تامر حمزة، من أفضل المخرجين الذين تعاملت 

معهم خلال مشوارها الفني، وأن شركة الإنتاج "فنون مصر" مميزة في الوسط الفني.


وتابعت أن سبب نجاح "فنون مصر" احترامها لجميع العاملين معها في أي عمل تقدمه وتحترمه من أصغر شخص في اللوكيشن إلى العمل وتعامل الجميع نفس المعاملة المحترمة ويعتبر من أهم أسباب نجاحها تقديرهم لأي شخص.


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