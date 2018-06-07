مصر × يوم.. وزيرة التخطيط تكشف حقيقة تقليل عدد الموظفين الحكوميين

شهدت مصر على مدار 24 ساعة العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها كشف حقيقة وجود خطة من الدولة لتقليل عدد الموظفين الحكوميين، فضلاً عن تكليف رئاسي للوزيرة بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

دعوات لإقامة صلاة الجمعة بـ "الخان الأحمر"

قال حاتم عبد القادر مَسئول ملف القدس في حركة فتح، إنّنا أمام حصار شامل، وأمامَ جريمة حرب وتَطهير عرقي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدَّ المواطنين الفلسطينيين في شرق القدس خاصةً المناطق البدوية، مضيفًا: "نحن لنْ نتخلى عن هذه الأرض".

وأضاف "عبد القادر"، خلال لقائه على شاشة "الغد" الإخبارية، أنَّهُ منذ ساعات الصباح وهناك طوق عسكري شامل على مَنطقة "الخان الأحمر"، حيث منعت المواطنين المَقدسيين منْ القدوم إلى هذه المنطقة، وفَرضت غَرامات على السيارات التي نَقلت المواطنين، هذا يُؤكد الأهمية الإسرائيلية في إزالة هذا التجمع، ولكن رُغم ذلك استطاع المواطنون خرق هذا الحصار والتواجد في هذا المكان، إذ هم مُصممون على مُقاومة أي عملية تقوم بها الجرافات الإسرائيلية من أجل ترحيل المواطنين.

وأشار عبد القادر، إلى أنّ هناك دعوات لإقامة صلاة الجمعة بمنطقة الخان الأحمر لتوجيه رسالتين للاحتلال الإسرائيلي.

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا شاملاً على تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وقامت بطرد النشطاء والمتضامنين.

ويأتي ذلك عقب اشتباكات بين أهالي المنطقة وقوات الاحتلال، أثناء قيام قوات الاحتلال بتجريف الأراضي القريبة من التجمع البدوي، حيث تصدي لهم المئات من الفلسطينين والمناصرين الأجانب الذين اعتدت عليهم قوات الاحتلال.

لا صحة لوجود خطة من الدولة لتقليل عدد الموظفين

نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، صحة ما يتردد عن وجود خطة من الدولة لتقليل عدد الموظفين الحكوميين.





وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع فضائية "ten" اليوم الخميس، أن الجهاز الإداري يعتمد على الاستثمار في البشر، ولكنه لا يوجد تعيينات جديدة، ونسبة العامل إلى المواطن العادي مرتفعة جدًا، بالمقارنة بالدول المتقدمة.





وتابعت: "من خلال التدريب والاستثمار في البشر نستطيع الوصول لجهاز إداري أكثر فاعلية".

الفترة المقبلة ستشهد السماح بتعاطي الحشيش

قال الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة إدمان مستشفى العباسية، إن عدد المتوفين حول العالم بسبب المخدرات يتجاوز الـ400 ألف حالة، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تقلص المخدرات الطبيعية مثل الأفيون، لذلك تم التغلب على ذلك بالعمل على اصطناع مواد مخدرة جديدة مثل الاستروكس.

وأضاف "حماد"، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن المخدرات هي مشكلة عالمية وتعدت مشكلة الحدود، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد قيام بعض الدول القريبة من مصر بتشريع تعاطي الحشيش، وهذا سيسبب مشكلة كبيرة.

وأشار إلى أن الإستروكس في البداية كان عبارة عن أعشاب تباع عند العطارين، معقبًا: "الإستروكس صناعة مصرية، ممكن الواد يجيب مخدرات بـ20 جنيه دلوقتي".

تطوير القوات المسلحة جعل أمريكا تصرخ

قال العميد سمير راغب، المحلل السياسي، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس السيسي قام بتطوير القوات المسلحة في مختلف فروعها مما أغضب الولايات المتحدة وجعلها تصرخ: "كفي شراء أسلحة".

وأضاف" راغب"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، أن الولايات المتحدة تريد مصر معتمدة على المعونة الأمريكية، منوها أن أموال الدولة تصرف في إصلاح الاقتصاد والبنية الأساسية وشراء الأسلحة.

ولفت إلى أن الدولة كانت تمر بأسوأ مراحلها في مجال الرشوة والمحسوبية وغسيل الأموال، ولكن الرئيس السيسي واجه الإرهاب والفساد الإداري والمالي بالدولة، منوها أن المشير حسين طنطاوي كان ضد سياسة الخصخصة وأنقذ عدة شركات من البيع.

تكليف رئاسي للوزيرة بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك توجيهات من الرئاسة لوزارة الصحة للعمل على تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيبدأ تطبيقه في بورسعيد ومن ثم الإسماعلية، ومحافظة شمال سيناء.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن هناك تكليف رئاسي لوزيرة الصحة بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، لذلك قامت وزير الصحة بالعمل على إعادة توزيع المرضى بشكل منضبط على المستشفيات، وتوفير مستلزمات المستشفيات التي يوجد بها نقص.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة قامت بزيارة مشيخة الأزهر الشريف والكنيسة، وكلًا منهما وعد الوزارة بالتعاون معها في القضاء على قوائم الإنتظار في المستشفيات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مستشفى نوذجي في كل محافظة يتوفر بها كل التخصصات حتى لا يخرج المريض من محافظته للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.