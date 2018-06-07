وزير النقل: 80% من حوادث الطرق في مصر سببها الخطأ البشري



قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن مصر نجحت خلال الفترة السابقة من تمصير صناعة الكباري، وهذا الأمر كان من إيجابيات الحكومات السابقة، والقيادة السياسية الحالية تعمل على تمصير صناعة الأنفاق.



وأضاف "عرفات"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن نسبة الحوادث في مصر إنخفضت من 17 لكل 100ألف مواطن لـ13 لكل100 ألف مواطن، وهذا الأمر نتج من مشاريع الطرق التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة.



ولفت إلى أن الإحصاءات الدولية تشير إلى أن 80% من حوادث الطرق في مصر ناتجة من الخطأ البشري.

