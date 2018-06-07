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انقطاع المياه عن مصيف جمصة و15 مايو السبت المقبل

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:41 م
انقطاع المياه عن مصيف جمصة و15 مايو السبت المقبل
نص البيان
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سالى رضوان
 
أكدت رئاسة مجلس مركز ومدينة مصيف جمصة السياحى فى محافظة الدقهلية، اليوم، على إنقطاع مياه الشرب بمصيف جمصة يوم السبت المقبل.

وأكد البيان الصادر عن مجلس مدينة ججمصة إنقطاع مياه السرب عن مصيف جمصة السياحى ومنطقة 15 مايو من الساعة 9 صباح يوم السبت 7 يوليه وحتى الساعة 12 ظهرًا.

وأكدت سحر لطفى رئيس مجلس مركز ومدينة جمصة أن سبب إنقطاع المياه هو قيام القسم الهندسى بعمل صيانة للوحة الأم للمصيف.
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