"ماتيجي ندن في مالطا".. عرض مسرحي كوميدي ساخر عن التمسك بالقيم والأخلاق (صور)

انطلق مساء اليوم، على خشبة مسرح "الهوسابير"، أول ليلة عرض لمسرحية "ما تيجي ندن في مالطا"، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وعشاق المسرح.

ويقع العرض حول التمسك بالعادات والتقاليد المصرية، والتي تشير إلى القيم والأخلاق، ولكن في أطار كوميدي ساخر.

يذكر أن العرض من بطولة جمال فؤاد، صلاح خليفة، شمس الأصيل، محمد الباز، رجب حامد، محمود سلامه، يحيى المصري، وهي من إعداد وإخراج هانى بدوى.