رئيس الشركة القابضة للمياه يهنئ العاملين بجنى ثمار شهادات الأمان‎

قال مهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة وشركاتها التابعة بمختلف المحافظات بادرت بإصدار شهادات أمان لجميع العاملين منذ إطلاقها في مارس من العام الحالي، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.



