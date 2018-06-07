2.2 % تراجع فى تحويلات الوافدين بالسعودية خلال مايو الماضي

تراجعت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية بنسبة 2.2% تعادل 285 مليون ريال خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2017، بينما ارتفعت بنسبة 8.8% على أساس شهري.





ووفقا للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، بلغت قيمة تحويلات الوافدين 12.75 مليار ريال خلال مايو الماضي، مقارنة مع 10.04 مليار ريال خلال مايو 2017، و11.72 مليار ريال خلال أبريل 2018.





وبلغت تحويلات الوافدين نحو 60.5 مليار ريال خلال 5 أشهر الأول من 2018.





وبلغت تحويلات السعوديين 5.9 مليار ريال خلال مايو الماضي، مقارنة مع 7.1 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2017، بتراجع 16.7%.





وسجلت قيمة تحويلات السعوديين نحو 29.6 مليار ريال خلال 5 أشهر من 2018.





ويذكر أن تحويلات الوافدين بلغت 141.7 مليار ريال في عام 2017، مقارنة مع 151.9 مليار ريال في 2016، بتراجع 6.7%.





ووفقا لـ"ساما"، بلغ إجمالي تحويلات السعوديين خلال 2017، نحو 65.3 مليار ريال، مقارنة مع 59.6 مليار ريال في 2016.





ويذكر أن وزارة العمل السعودية، بدأت العام الجاري، تحصيل المقابل المالي على الوافدين العاملين بالقطاع الخاص بواقع 300 إلى 400 ريال.