المكسيك تفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الولايات المتحدة

قدّمت المكسيك، حزمة جديدة من التعريفات الجمركية الثأرية على السلع الأمريكية، وفقاً لتقرير صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية اليوم.





وأشارت الصحيفة إلى أنّ الرسوم الجمركية الجديدة ستُطبّق على المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل التفاح، والتوت البرى، والجبن، والبطاطس، ولحم الخنزير والويسكى.





وقالت بوليتيكو إن نسبة زيادة التعريفات ستصل إلى ما يتراوح بين 15 و 25% بقيمة 3 مليار دولار ضد المنتجات الأمريكية، رداً على رفع الولايات المتحدة، التعريفات الجمركية على الحديد والصلب، شملت الدول الحليفة.





وانضمت المكسيك إلى كندا والاتحاد الأوروبى والصين بين الدول التى أعدت إجراءات انتقامية، رداً على سياسات الرئيس ترامب التجارية.