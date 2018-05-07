قطر.. نظام تميم يعتقل مواطنيه ويطلق سراح الإيرانيين

في الوقت الذي يزج فيه النظام القطري بالمعارضين في السجون ويجردهم من جنسياتهم طيلة الـ 22 عاماً الماضية، أطلق النظام القطري سراح 8 سجناء إيرانيين بعفو من أمير قطر تميم بن حمد، من بينهم مدانون بالسرقة وتهريب المخدرات.





وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في إيران (إرنا) وصول السجناء الإيرانيين إلى بلادهم أخيراً، موضحة أن أحدهم حُكم عليه بالسجن المؤبد، فيما حُكم على الباقين بالسجن مدداً تراوح بين 3 و8 أعوام، حسب موقع "قطريليكس".





وفي نفس السياق، أطلق النظام القطري سراح 3 صيادين إيرانيين دخلوا المياه الإقليمية القطرية، في الوقت الحالي، ويوجد حوالي 52 إيرانياً في السجون القطرية، وغالبيتهم متهمين بتهريب المخدرات، و10 من هؤلاء السجناء حكم عليهم بالسجن مدى الحياة.





وتشهد العلاقات القطرية الإيرانية طفرة في الآونة الأخيرة، في أعقاب إعلان دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي، بعد فشل محاولات إقناع الدوحة بالتخلي عن سياسة دعم الإرهاب والانخراط في مخططات تخريبية ضد مجتمعات عربية، بهدف تنفيذ المخطط الإيراني الرامي لبسط النفوذ الفارسي في المنطقة.