شاهد أول ظهور إعلامي لوالدة الفنانة رندا البحيري.. ومدى التشابه بينهما! (فيديو وصور)

أكدت الفنانة رندا البحيري، أن والدتها دعمتها كثيرًا خلال بداية دخولها الوسط الفني، وخاصة أثناء حضورها مع والدتها عروض المسرح منذ عمل والدتها في إدارة المسارح.

وتابعت "البحيري" خلال ندوة تكريمها عن مسلسل "رسايل" في موقع "الفجر الفني" بحضور والدتها المهندسة ياسمين چان، مدير عام بوزارة الثقافة، أنها تدين بالفضل في تربيتها الفنية لوالدتها.

وقالت الدتها، في أول ظهور إعلامي لها، إن ابنتها ليست شخصية عنيدة وتسمع الكلام وتقوم بتغيير بعض الأمور إذا اقتنعت بآراء من حولها.

وأكدت أنها تغضب كثيرًا بسبب اهتمامها بالعمل أكثر من نفسها، ولا تهتم بصحتها من أجل العمل.



