ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد أول ظهور إعلامي لوالدة الفنانة رندا البحيري.. ومدى التشابه بينهما! (فيديو وصور)

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:41 م
شاهد أول ظهور إعلامي لوالدة الفنانة رندا البحيري.. ومدى التشابه بينهما! (فيديو وصور)
رندا البحيري
طباعة
يارا احمد - تصوير: محمد لطفي
 

أكدت الفنانة رندا البحيري، أن والدتها دعمتها كثيرًا خلال بداية دخولها الوسط الفني، وخاصة أثناء حضورها مع والدتها عروض المسرح منذ عمل والدتها في إدارة المسارح.

 

وتابعت "البحيري" خلال ندوة تكريمها عن مسلسل "رسايل" في موقع "الفجر الفني" بحضور والدتها المهندسة ياسمين چان، مدير عام بوزارة الثقافة، أنها تدين بالفضل في تربيتها الفنية لوالدتها.

 

وقالت الدتها، في أول ظهور إعلامي لها، إن ابنتها ليست شخصية عنيدة وتسمع الكلام وتقوم بتغيير بعض الأمور إذا اقتنعت بآراء من حولها.

 

وأكدت أنها تغضب كثيرًا بسبب اهتمامها بالعمل أكثر من نفسها، ولا تهتم بصحتها من أجل العمل.


 

وشهدت كواليس الندوة الكثير من الكوميديا والمواقف المضحكة بين رندا ووالدتها بروحهما المميزة والتقاط الصور السيلفي وأيضا تحدثت عن طفولة ابنتها وشخصيتها.

 

يذكر أن رندا البحيري، شاركت في مسلسل "رسايل" والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وشاركت فى بطولته مى عزالدين، وخالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور، وأحمد حاتم، والعديد من الوجوه الجديدة.


شاهد أول ظهور إعلامي لوالدة الفنانة رندا البحيري.. ومدى التشابه بينهما! (فيديو وصور)
شاهد أول ظهور إعلامي لوالدة الفنانة رندا البحيري.. ومدى التشابه بينهما! (فيديو وصور)
شاهد أول ظهور إعلامي لوالدة الفنانة رندا البحيري.. ومدى التشابه بينهما! (فيديو وصور)
شاهد أول ظهور إعلامي لوالدة الفنانة رندا البحيري.. ومدى التشابه بينهما! (فيديو وصور)
شاهد أول ظهور إعلامي لوالدة الفنانة رندا البحيري.. ومدى التشابه بينهما! (فيديو وصور)
شاهد أول ظهور إعلامي لوالدة الفنانة رندا البحيري.. ومدى التشابه بينهما! (فيديو وصور)
شاهد أول ظهور إعلامي لوالدة الفنانة رندا البحيري.. ومدى التشابه بينهما! (فيديو وصور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 10:50:17 PM