راندا البحيري: محمد رمضان ذكي وكان عارف انه هيبقي رقم واحد!

أكدت راندا البحيري، أنه يجمعها بالفنان محمد رمضان، علاقة صداقة وطيدة منذ سنوات وقامت بتمثيل عمل مسرحي أيام الثورة جمعها بمحمد رمضان.

وأضافت راندا، خلال ندوة تكريمها لـ"الفجر الفني" أن محمد رمضان، منذ سنوات كان لديه ثقة في الله انه سيصبح رقم واحد بالنجاح والسعي، وانه يقول "ثقة في الله" وليس " ثقة في موهبة".





وتابعت راندا، أن محمد رمضان، شخصا ليس مغرورا ويحب مساعدة الجميع وأنها لا تشعر أنه شخص مغرور، وأشارت إلى أن هذا رأيها منذ سنوات وأن صوتها كان في كليبه الأخير "نامبر وان" أثناء حوارها منذ سنوات عديدة وأنها رأيها لم يتغير في شخصيته أو موهبته.







