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"بنك ناصر": قدمنا مساعدات للمستشفيات والجمعيات بأكثر من 50 مليون جنيه

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:37 م
بنك ناصر: قدمنا مساعدات للمستشفيات والجمعيات بأكثر من 50 مليون جنيه
شريف فاروق
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كساب أحمد
 
قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر، إن البنك إستطاع الوصول بمشروع "مستورة" إلى حلايب وشلاتين والكثير من المناطق التي لم يدخلها أحد دون تحقيق أي عائد.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن بنك ناصر قدم مساعدات للمستشفيات والجميعات بمبالغ تتجاوز الـ50 مليون جنيه، لافتًا إلى أن البنك لا يهدف إلى تحقيق أرباح بحجم ما يهدف إلى دعم المجتمع.

المزيد عن: بنك ناصر المسؤلية الاجتماعية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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