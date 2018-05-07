علي ربيع: أتمنى العودة للسينما بقنبلة تكسر الدنيا

أكد الفنان على ربيع، عن رغبته في العودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة بعمل جيد بمثابة قنبله تكسر الدنيا على حد وصفه.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، أنه يحرص على اكتساب جمهور من مختلف الفئات، لافتا إلى أنه جذب عدد كبير من الأمهات لمتابعه "سك على أخواتك".