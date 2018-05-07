أودي تكشف عن داخلية e Tron الجديدة كليا (صور)

كشفت شركة أودي الألمانية أخيرًا عن داخلية e-tron التي ستكشف عنها أودي لاحقًا.





من حيث الشكل العام لا تبتعد داخلية e-tron كثيراً عن تصاميم أودي المعهودة، إلا أننا نستطيع ملاحظة تصميم المقود المميز، تعدد الشاشات وسط الكونسول، إضاءة تزيينية مميزة، والشاشات الجانبية على الأبواب والتي تستبدل المرايا التقليدية. وتقول أودي أنها ميزت تصميم السيارة بتطريزات مستوحاة من الدوائر الإلكترونية الخاصة بالسيارة، واختارت اللون البرتقالي للتعبير عن الفولتية العالية للمحركات الهربائية.





بسبب حصولها على نظام كهربائي فقد أصبحت داخلية السيارة أكثر رحابة وبأرضية مستوية تماماً بسبب تخلصها من ناقل الحركة، وسيحصل كل من ركاب الصف الثاني الثلاثة على حيز كبير للأرجل، وتقول أودي أن e-tron ستأتي بحيز رأس وركب هو الأفضل من أي SUV أخرى.



