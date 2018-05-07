كيفية التعامل مع عناد المراهقين على قناة مصر الأولى (فيديو)

كشفت الباحثة إكرام خليل، المستشارة النفسية لشؤون المرأة والطفل، عن أفضل أساليب التعامل مع عناد المراهقين، خاصة بعد حالة انتحار فتاة مترو الأنفاق بسبب سوء حالتها النفسية.





وقالت إكرام خلال حوارها للإعلامي تامر مطر، ببرنامجه "طريق الحياة" المذاع على قناة مصر الأولى في حلقة تحت عنوان "عناد المراهقي" إن احتياجات الطفل بدخوله مرحلة المراهقة والخروج منها بأمان يتطلب حصوله نفسيًا على كل من الحب والأمان، الإحترام، إثبات الذات، مكانة إجتماعية، توجيه إيجابي.





وفسرت المستشارة النفسية لشؤون المرأة والطفل، كيفية الوصول لتلك المعاني الخمس التي تشكل وجدان المراهقين الأسوياء ويصبحوا شباب فعال في المجتمع حيث أن مخزون أي أمة الاستراتيجي هم شبابها.