هاني الناظر يحذر من مادة يستخدمها الشباب والفتيات بكثرة ومسببة للسرطان

أوضح الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أسباب تساقط الشعر؛ أسباب وراثية، أسباب مرضية؛ داخلية، وسوء تغذية، وبعض الأمراض، وأسباب موضعية في فروة الرأس، وأسباب نفسية، وأسباب فسيولوجية؛ كالحمل والرضاعة، وكريمات فرد الشعر؛ كالبروتين والكيراتيين، محذرًا الشباب والفتيات من كريمات فرد الشعر، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت الفورمالين المتواجد في الكريمات بأنه مادة مسببة للسرطان.





وتابع "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الخميس،: "الحالة النفسية تؤثر على سقوط الشعر بشكل كبير، والـ7 سنوات الماضية شهدت أعداد كبيرة في الذين يعانون من سقوط الشعر، أكثر من الثلاثين عام الماضية".





وأشار إلى أنه لا يوجد دواء علاجي للصلع الوراثي، لآنه صفة وراثية، والحل الوحيد هو زراعة الشعر، لافتًا إلى أن مرض الثعلبة ينتج من خلل مناعي في الجسم.



