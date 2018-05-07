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علي ربيع: "مازلت لم أحقق نفسي.. و"الممثل بدون سيطرة المخرج يسقط"

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:29 م
علي ربيع: مازلت لم أحقق نفسي.. والممثل بدون سيطرة المخرج يسقط
علي ربيع
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مريم الشريف
 
أكد الفنان على ربيع، أنه مازال لم يحقق نفسه حتى الوقت الحالى سواء فى الدراما أو السينما، مشيرا إلى أن الممثل بدون سيطرة المخرج يسقط فورا، كما أن المخرج يركز فى كل مشهد لنجاح العمل.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أنه يحب كثيرا العمل مع المخرج وائل إحسان لأنه أخرج أفضل ما لديه.
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