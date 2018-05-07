عاجل.. ضبط أمين مخزن بشركة مصر للبترول بمنطقة البحر الأحمر بتهمة اختلاس 4 مليون و600 ألف جنيهًا



كان قسم الأموال العامة تلقى بلاغًا من هشام أحمد عبداللاه مدير إدارة النقل والمشرف على المخازن والمهمات بالشركة، مفادها وجود شبهة اختلاس وإهدار مال العام بمخازن شركة مصر للبترول الكائنة بالطريق الدائري الخارجي للغردقة، قاما بإرتكابها "شعبان ا ا"، أمين مخزن بالشركة.



على الفور تشكيل لجنة من منطقة البحر الاحمر، وتبين وجود عجز بالعهدة من منتجات زيوت وكيماويات الشركة والتي تقدر بمبلغ أربعة ملايين وستمائة وأربع وسبعون ألف وخمسة وستون جنية وخمسون قرشا، كما تبين عدم تسجيل أصناف الصادر والوارد بكارت العهدة من حوالى شهرين.



عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم الأموال العامة من ضبط المتهم، تم تحرير المحضر رقم 76432018 جنح أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تمكنت ضباط مباحث قسم الاموال العامة بمديرية أمن البحر الاحمر، من إلقاء القبض على أمين مخزن بشركة مصر للبترول بمنطقة البحر الاحمر، بتهمة اختلاس المال العام.