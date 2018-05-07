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هاليب تتأهل للدور الثالث بويمبلدون

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:25 م
هاليب تتأهل للدور الثالث بويمبلدون
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وكالات
 
أظهرت سيمونا هاليب معدن الأبطال عندما خرجت سالمة من المجموعة الأولى، لتبلغ الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس عقب فوزها 7-5 و6-0 على الصينية تشينج سايساي، اليوم الخميس.

وبدت هاليب، الساعية للجمع بين لقبي فرنسا المفتوحة وويمبلدون على التوالي، في ورطة عندما تأخرت 5-3 في المجموعة الأولى.

لكن أحدث بطلة متوجة بلقب في البطولات الأربع الكبرى أظهرت نضجا كبيرا، لتفوز بالأشواط العشرة التالية وتقصي تشينج من البطولة.

وستلتقي اللاعبة الرومانية المصنفة الأولى عالميا مع لاعبة تايوان هسيه سو-وي في الدور المقبل. 
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