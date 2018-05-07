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ويلي ويليام مقابل 30 دينارا و كندجي جيراك بـ 50 دينار‎

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:24 م
ويلي ويليام مقابل 30 دينارا و كندجي جيراك بـ 50 دينار‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
ينتظر جماهير مهرجان قرطاج المولعين بالموسيقى الغربية، سهرتين مع نجمين فرنسيين سطع نجمهما مؤخرا بجملة من الأغاني التي لاقت رواجا عالميا.

و ستكون الحفلة الأولى مع المغني و الدي جي الفرنسي ويلي ويليام صاحب الأغنية الشهيرة "إيغو" "Ego"، يوم الأربعاء 25 جويلية 2018. و قد حددت إدارة المهرجان أسعار تذاكر حفل ويلي، بـ 30 دينارا للمدراج و 50 دينارا للمقاعد.

أما ثاني السهرات الغربية التي سيضرب معها جمهور قرطاج موعدا، هي للفنان الفرنسي كينجي جيراك الفائز بلقب "أحلى صوت" للموسم الثالث من النسخة الفرنسية لبرنامج "ذو فويس". و ستكون تذاكر هذا الحفل الذي سيقام يوم الأربعاء 1 أوت 2018، بـ 50 دينارا للمدارج و 80 دينارا للمقاعد الأمامية.

و يذكر أنها هذه هي المرة الأولى، التي سيصعد فيها كل من كينجي جيراك و ويلي ويليام على خشبة المسرح الأثري بقرطاج.
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