صادق الصباح يوقع مع عادل كرم وأمل بشوشة على "راصور"

وقع اختيار شركة "صبّاح إخوان" على كلّ من النجمين عادل كرم وأمل بشوشة إستعداداً لإطلاق "راصّور"، المشروع الدراميّ الجديد من نوعه من حيث الطرح، والمُختلف بإطاره ومضمونه.

وكان النجمين قد وقّعا عقد التعاون في مكاتب الشركة بحضور رئيس مجلس الإدارة المُنتج صادق الصبّاح الذي أعرب عن حماسه لهذا المشروع الفنيّ الجديد الذي تستعدّ الشركة لإنتاجه.

وقال: "نحن فخورون بإنضمام النجم السينمائيّ والتلفزيونيّ الكبير عادل كرم إلى مشروع الشركة الجديد، بخاصّة بعد سلسلة من الأعمال الناجحة التي وصلت أصدائها إلى العالميّة".

وتابع مُرحّباً أيضاً بالنجمة العربيّة المحبوبة والمُتميّزة أمل بشوشة والتي لا شكّ أنّها تتمتّع بهويّة خاصّة طبعت من خلال أعمالها الفنيّة.

وعن "راصّور" قال الصبّاح :"هو خطوة للخروج عن المألوف وكسر الإطار التقليديّ للدراما العربيّة بتوقيع مُخرج مُبدع ومُتميّز كسامر البرقاوي". كما حدّد موعد إنطلاق التصوير في 10 أيلول سبتمبر 2018 مُعلناً أّنّ الموسم الأوّل من "راصّور" سيحمل عنوان "دولار".

يُذكر أنّ مُسلسل "راصّور" يمتدّ على 15 حلقة تُعرض حلقة واحدة منها أسبوعياً وهو من النوع التشويقي، قصّة محمود إدريس وتأليف وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفّار.