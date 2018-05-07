مدرب أوروجواي يتكتم حول مشاركة كافاني أمام فرنسا

رفض مدرب منتخب الأوروغواي لكرة القدم أوسكار تاباريز كشف مصير مشاركة إدينسون كافاني في المباراة ضد فرنسا الجمعة ضمن الدور ربع النهائي لمونديال روسيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، اليوم الذي شهد خوض كافاني تمارين منفردة للمرة الأولى منذ اصابته.









وتعرض كافاني (31 عاما) لإصابة في ربلة الساق اليسرى في مباراة الدور ثمن النهائي السبت ضد البرتغال (2-1)، ما اضطره للخروج بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده. وعلى رغم تأكيد الاتحاد ان كافاني لم يصب بتمزق عضلي في ربلة الساق، الا ان الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي غاب عن التمارين منذ الاثنين.





ورفض تاباريز الخميس وضع حد لتساؤلات الأيام الماضية بشأن مشاركة كافاني من عدمها.





وقال في مؤتمره الصحفي عشية المباراة "آسف، لن تحصلوا على المعلومة (...) كما انني أنا لا أعرف من هو اللاعب الذي سيحل بديلا من اللاعب الفرنسي الموقوف"، في اشارة الى بليز ماتويدي الذي سيغيب عن مباراة الغد بسبب تراكم الانذارات.





ورأى تاباريز ان كافاني "لاعب مهم جدا بالنسبة إلينا، وهو يمر بمرحلة جيدة جدا على مستوى أدائه في كرة القدم"، مؤكدا انه شرع "فورا (بعد الاصابة)، بالعمل من أجل التعافي، بالخضوع للعلاج. أعتقد اننا كنا دقيقين بالحديث عما جرى، وفي أقل من 24 ساعة ستعرفون أي من اللاعبين سيكون في التشكيلة الأساسية، ومن سيكون على مقاعد البدلاء".





وأتت تصريحات تاباريز بعد ساعات من خوض كافاني تمارين منفردة على هامش تدريبات فريقه استعدادا لمباراة الغد التي تقام في نيجني نوفغورود.





وبحسب ما بدا في ربع الساعة المتاح أمام الصحافيين، قام كافاني بتمارين جري خفيف بمفرده في أحد جوانب ملعب التدريب، للمرة الأولى منذ اصابته. كما قام الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي بتبادل التمريرات مع أحد أفراد الجهاز الفني لأبطال العالم 1930 و1950.





واعتبرت وسائل الاعلام في الأوروغواي ان كافاني يحتاج الى "معجزة" ليتمكن من المشاركة الى جانب زميله المهاجم لويس سواريز غدا ضد فرنسا. وفي حال غيابه، يتوقع ان يدفع المدرب أوسكار تاباريز بالمهاجم كريستيان ستواني بدلا منه.





وكان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان قد اعتبر في مؤتمره الصحفي الخميس انه يحضر فريقه "لاحتمال مشاركة كافاني" في المباراة، معتبرا ان غيابه "لن يغير شكل الأوروغواي" لأن تاباريز يمتلك حلولا أخرى تتمثل على وجه الخصوص بستواني وكريستيان رودريغيز.



