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نشطاء إيرانيون يسخرون من تهديد "روحاني" حول مضيق هرمز

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:20 م
نشطاء إيرانيون يسخرون من تهديد روحاني حول مضيق هرمز
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وكالات
 
سخر نشطاء إيرانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من التصريحات التي أطلقها كلًا من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وقائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري، قاسم سليماني، حول استهداف حركة الملاحة الدولية بمضيق هرمز.

وأوضح المشاركون عبر تويتر، أن هذه التهديدات تظهر مدى يأس نظام الملالي تجاه الضغوط الأمريكية التي تستهدف تغيير سياساته التخريبية بالمنطقة.

واعتبر أغلب المغردين الإيرانيين أن تلك التصريحات العدائية التي أطلقها روحاني بخصوص استهداف حركة الملاحة، وأيدها سليماني، تعني عدم وجود فروق جوهرية بين التيارات والأجنحة السياسية المنضوية تحت عباءة نظام ولاية الفقيه، حيث تختلف المسميات شكليًا ولكن العقلية التخريبية واحدة.
المزيد عن: فيلق القدس حسن روحاني الحرس الثوري اغلاق مضيق هرمز إيران
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