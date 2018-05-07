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"مرفق الطاقة": عدد من من يدفع التكلفة الحقيقية للكهرباء لا يتجاوز الـ400 الف مواطن (فيديو)

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:19 م
مرفق الطاقة: عدد من من يدفع التكلفة الحقيقية للكهرباء لا يتجاوز الـ400 الف مواطن (فيديو)
محمد السبكى
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كساب أحمد
 
قال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة المتجددة سابقًا، والمدير التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء، إن الجدوى المالية للإستثمار في الطاقة الشمية ليست مرتفعة، ولكنها جيدة من الناحية البيئية، لافتًا إلى أن المواطن العادي إذا قام بتركيب ألواح شمسية في منزله فمن الممكن أن تقوم الدولة بشرائها منه.

وأضاف "السبكي"، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن المواطن الذي يستهلك أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا هو من يدفع التكلفة الحقيقية في الكهرباء، ولا يتجاوز عددهم الـ400 الف مواطن في مصر.

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