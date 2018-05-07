تعرف على موعد إطلاق "جالاكسي X" بميزة غير مسبوقة

بينما كانت كل التوقعات تشير إلى أن إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي X سيكون في فبراير 2019، فإن الموعد شبه المؤكد لإطلاقه سيكون في يناير من العام المقبل، وفق أحد التسريبات شبه المؤكدة.





وأكدت تقارير مقربة من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، نقلها موقع "تيك رادار" أن إطلاق سامسونج جالاكسي X سيكون في مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يمتد من 8 إلى 11 يناير 2019 في لاس فيجاس بالولايات المتحدة.





أما هاتف سامسونج جالاكسي إس 10 فسيتم إطلاقه على الأرجح خلال المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة في مدينة برشلونة بإسبانيا، والذي سيقام في الفترة من 25 إلى 28 فبراير 2019.





وسيكون هاتف سامسونج جالاكسي X، وبشكل غير مسبوق في هواتف الشركة الكورية الجنوبية، قابلا للطي، وسيأتي بشاشة قياسها 7.3 بوصات، وفي حال طيها سبصبح قياسها 4.5 بوصات، وفق ما أكدت تسريبات عدة.





أما البطارية فستكون هي أيضا قابلة للطي لكي تتلاءم مع الشاشة، إذ من المنتظر أن تكون سعتها ما بين 3000 ميلي أمبير و6000 ميلي أمبير في الساعة.



