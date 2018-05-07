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علي جبر يطلب مهلة من الزمالك لجلب عروض احترافية

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:16 م
علي جبر يطلب مهلة من الزمالك لجلب عروض احترافية
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هاني عصام
 
عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة اليوم مع علي جبر مدافع الفريق لمناقشة تفاصيل أزمته مع النادي والوصول إلى حل.

وطلب جبر من إدارة ناديه مهلة لجلب عرض رسمي لرغبته في الإستمرار بتجربة الإحتراف الخارجية بعد فترة إحترافه في وست بروميتش الإنجليزي.

في الوقت الذي شدد مسئولو الزمالك على اللاعب بضرورة الإلتزام والإنتظام في التدريبات وسرعة حسم موقفه قبل السفر إلى ألمانيا.
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