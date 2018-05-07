"القومي للمسرح" ينظم مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل الدورة الـ11 الخميس المقبل

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصرى، في دورته الحادية عشرة دورة "الكاتب محمود دياب" برئاسة د. حسن عطية، التي تقام في الفترة من 19 يوليو : 2 أغسطس 2018 عن إقامة المؤتمر الصحفى يوم الخميس 12 يوليو الحالى تمام الساعة الواحدة ظهرا فى المجلس الأعلى للثقافة للكشف عن كافة تفاصيل الدورة الـ 11 من المهرجان القومي للمسرح، في الفترة من 19 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل ، بالمجلس الأعلى للثقافة.

يكرم المهرجان فى دورته الجديدة جلال الشرقاوى المنتج والمخرج المسرحي والسينمائى وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية ، وأيضا الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامونى عاشق التراث الشعبي وممسرحه فى أعمال مستنيرة وممتعة ، وأكثر كتاب المسرح كتابة لنصوص مواجهة للإرهاب والتطرف الفكرى.

كما يكرم المهرجان د. حسين عبد القادر الفنان وأستاذ علم النفس بجامعتى عين شمس والمنصورة والممثل والمخرج المسرحي وأحد أبرز رواد الإخراج فى المسرح الجامعي ومؤسس فرقة الغد (للعروض التجريبية) فى بدايتها. وايضا الفنانة والمنتجة والممثلة والمخرجة وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية د. سميرة محسن ، و فنان السينوجرافيا البارع حسين العزبي ، والناقد الراحل المتميز محمد الرفاعي بمجلة صباح الخير.