"الإسكان" تكشف عن نسبة الزيادة في أسعار وحدات سكن مصر





وأشار "عباس"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المضاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن نظام السداد يعتمد على التقسيط بدون فوائد، مؤكدًا أن نسبة الزيادة ليس بها مبالغة، ومواكبة لأسعار السوق.



وأضاف: "أسعار وحدات سكن مصر في القاهرة الجديدة مش هيلاقيها في أي مكان".



قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن نسبة الزيادة في أسعار وحدات سكن مصر بلغت 20%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإنشاءات على الوزارة.