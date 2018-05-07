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علي ربيع: اقتبست "عامل كيف يا بوي؟" في مسلسلي من مراكبي في أسوان

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:15 م
علي ربيع: اقتبست عامل كيف يا بوي؟ في مسلسلي من مراكبي في أسوان
علي ربيع
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مريم الشريف
 
أكد الفنان على ربيع، أنه اقتبس جملة "عامل كيف يا بوي؟" التي قالها في مسلسل "سك على أخواتك" من مراكبي أثناء زيارته لأسوان.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، أن وجود الفنان صلاح عبدالله كان إضافة كبيرة للعمل، وكثير من الجمهور كان يتمنى أن يستكمل لنهاية المسلسل إلا أن الشخصية كانت مكتوبه بأن الأب يموت في الحلقات الأولى،لافتا إلى سعادته بمشاركة الفنان سلوى خطاب في العمل.
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