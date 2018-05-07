السعودية تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري يقومون بالحج هذا العام

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه حسبما توافر للجامعة فإن المملكة العربية السعودية، وفي إطار ترتيباتها لموسم الحج، فإنها تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري يقومون بالحج هذا العام.





وأوضح المتحدث، ردا علي سؤال لوكالة الأنباء السعودية حول الموضوع، أنه في ضوء المعلومات المتوافرة فإنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها بخصوص منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام.





وأضاف أنه لا توجد سابقة لقيام المملكة العربية السعودية بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى للترويج لأغراضٍ سياسية واضحة.



