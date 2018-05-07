جروس يطير لسويسرا.. وحافظ ومدير يسبقان بعثة الزمالك لألمانيا



كما يغادر السويسر كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك القاهرة مساء غدٍ الجمعة متوجها إلى سويسرا لاستقدام مساعديه فى الجهاز الفنى الجديد للفريق وسيغادر الجميع بعدها الى المانيا للحاق بمعسكر الزمالك هناك.

يغادر القاهرة فى الحادية عشرة صباح غدٍ الجمعة أيمن حافظ مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وشريف اسلام مدير التسويق بالنادي متوجهين الى المانيا وذلك لتجهيز المعسكر الذى يخوضه الفريق في ألمانيا استعدادا للموسم الجديد.