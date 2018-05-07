رئيس مدينة دسوق يوجه بإنارة عدداً من الشوارع (صور)

وجه اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الخميس، قسم الانارة العامة بالوحدة برئاسة رجب الراعى وفريق العمل المعاون له بصيانة الانارة العامة بشوارع المدينة والاماكن المختلفة، عقب ورود شكاوى من المواطنين، مؤكدًا انه تم صيانة وانارة نزلة كنتاكي ومنطقة عميره ومنطقة الادارة الصحية والحضانه خلف عمر افندي والشركات وعبد العزيز والاستاد الرياضى وزيادة بعض الاماكن المظلمة بالكشافات اليد.



وقال رئيس المدينة انه جارى المتابعة بجميع الشوارع الفرعية والجانبية لمتابعة اى اعطال وسرعة الاصلاح الفورى، كما وجه بضرورة القيام بالصيانة الدورية للانارة العامة بالمدينة، عقب الإنتهاء من صيانة وانارة طريق قلين وتم تركيب كشافات ليد جديدة لتجميل مزلقان البداله واستكمال شارع الشركات حتى مزلقان السنترال وامام مستشفى المبره وكورنيش النيل من اول النفق حتى مجلس المدينة.