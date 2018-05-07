في مهرجان قرطاج.. كاظم و ماجدة بخمسين دينارا و ملحم زين بثلاثين دينارا‎

أعلنت إدارة الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي، على أسعار تذاكر مختلف السهرات الفنية التي سيحييها جملة من المطربين التونسيين و العرب و كذلك الأجانب.





وقد حددت إدارة المهرجان سعر تذاكر الدخول لحفلة كاظم الساهر التي ستقام يوم الثلاثاء 31 جويلية 2018، بـ 50 دينارا للمدارج و 80 دينارا للمقاعد الأمامية.





و بالنسبة لسهرة ماجدة الرومي التي ستحييها يوم الأربعاء 15 أوت 2018، فقد حددت التذاكر بـ 50 دينارا للمدارج و 80 دينارا للمقاعد.





أما ملحم زين الذي سيغني بالمهرجان يوم الخميس 2 أوت 2018، فقد وضعت إدارة المهرجان على ذمة الجماهير تذاكر بـ 30 دينارا للمدارج و 50 دينارا للمقاعد.



