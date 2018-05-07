في مهرجان قرطاج.. كاظم و ماجدة بخمسين دينارا و ملحم زين بثلاثين دينارا
الخميس 05/يوليه/2018 - 09:10 م
مروى الجلاصي
أعلنت إدارة الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي، على أسعار تذاكر مختلف السهرات الفنية التي سيحييها جملة من المطربين التونسيين و العرب و كذلك الأجانب.
وقد حددت إدارة المهرجان سعر تذاكر الدخول لحفلة كاظم الساهر التي ستقام يوم الثلاثاء 31 جويلية 2018، بـ 50 دينارا للمدارج و 80 دينارا للمقاعد الأمامية.
و بالنسبة لسهرة ماجدة الرومي التي ستحييها يوم الأربعاء 15 أوت 2018، فقد حددت التذاكر بـ 50 دينارا للمدارج و 80 دينارا للمقاعد.
أما ملحم زين الذي سيغني بالمهرجان يوم الخميس 2 أوت 2018، فقد وضعت إدارة المهرجان على ذمة الجماهير تذاكر بـ 30 دينارا للمدارج و 50 دينارا للمقاعد.
ويذكر أن طاقة إستيعاب المسرح الأثري بقرطاج، لا تتجاوز الـ 10 آلاف متفرج.