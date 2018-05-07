مجلس محافظي المصارف المركزية العربية يعقد اجتماعه بمشاركة مصرية في أبوظبي

عقد صندوق النقد العربي بمقره في أبوظبي الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بهدف الإعداد لإجتماع الدورة القادمة الـ42 للمجلس.





ترأس الاجتماع عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني - رئيس الدورة الحالية للمجلس - بحضور مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي والدكتور محمد منصور زمام محافظ البنك المركزي اليمني نائب رئيس المجلس وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.





وتضمن جدول أعمال إجتماع - إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي - عددا من المواضيع شملت تقريرا عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.





واشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود عددا من القضايا، أهمها "إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل 3 في الدول العربية" و"تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة" و"الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة"و"تمكين المرأة ماليا ومصرفيا" و"استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي" و"الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الإبتكارات المالية" و"دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي" إضافة إلى "تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية" و"استخدام المعلومات الإئتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية".





وأكد المحافظون على أهمية متابعة مقررات لجنة بازل والعمل على نقل مرئيات الدول العربية تجاه تلك المقررات إلى جانب متابعة دراسة تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.





كما اعتمد المكتب الدائم في الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018 الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.. فيما تم التأكيد على حث المؤسسات المالية الدولية على مضاعفة الدعم المقدم للمنطقة العربية.





من جانب آخر رحب المكتب الدائم بالتقدم الذي تحقق على صعيد المبادرة الإقليمية التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي ووكالة التنمية الألمانية والبنك الدولي .. معربا عن التطلع أن تساهم المبادرة في مساندة الدول العربية على تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي وتحديدا على صعيد تمكين المرأة والشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المالية وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.





وأبدى المكتب الدائم شكره وتقديره لصندوق النقد العربي ومجلس محافظيه على تبني إنشاء المقاصة العربية مقدرين جهود الصندوق لإطلاق مرحلة التنفيذ ومؤكدين حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعم ومساندة جهود الصندوق في هذا الشأن.





واعتمد المكتب موعد ومكان الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في 17 سبتمبر المقبل بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب اعتماد برنامج الاجتماع الذي تضمن البنود السابقة ومناقشة موضوع حول التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية.