الأهلي يُنهي مرانه في كرواتيا.. اليوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، مساء اليوم الخميس، داخل معسكره الخارجي بكرواتيا، استعدادًا للموسم الجديد، والذي يستهلّه الفريق بمواجهة «تاون شيب»، بطل بتسوانا، يوم الـ17 من يوليو الجاري، في الجولة الثالثة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفضّل الجهاز الفني إقامة التدريبات، اليوم، على فترة واحدة مسائية، بعد أن تدرّب الفريق خلال اليومين الماضيين على فترتين، وذلك قبل خوضه مباراته الودية الأولى بمعسكر كرواتيا في السادسة من مساء غدٍ، الجمعة، أمام فريق أولمبيا (Olympia)؛ أحد أندية الدوري السلوفيني، وذلك للاطمئنان على مستوى اللاعبين، والوقوف على درجة استيعابهم لفِكر الجهاز الفني، خلال الفترة الأخيرة.

وينتظم الأهلي في معسكر مغلق بكرواتيا حتى يوم التاسع من يوليو الجاري، حيث يعود بعدها للقاهرة لاستكمال استعداداته للموسم الجديد.