تعرف على اللاعبين المهددين بعدم المشاركة في نصف نهائي المونديال

يواجه العديد من لاعبي المنتخبات خطر عدم المشاركة في نصف النهائي لتراكم الإنذارات عليهم، ولكن بمجرد عبور مرحلة دور الـ 8 فإن الكروت الصفراء تلغى.





ولكن إن تحصل أحد هؤلاء اللاعبين على إنذار أخر في دور ال 8 والتي تبدأ غدًا فإن هذا سيمنعهم من المشاركة في دور نصف النهائي.





وإليكم هؤلاء اللاعبين من كل منتخب:





-فرنسا:

أوليفيه جيرو، بول بوجبا، بينجامين بافارد، كورينتين توليسو.





-الأوروجواي:

رودريجو بينتنكور.





-البرازيل:

نيمار، فيليبي كوتينيو، فيليبي لويس.





-بلجيكا:

كيفين دي بروين، يوري تيليمانس، توماس مونييه، يان فيرتونخين، لياندير ديندونكير.





-السويد:

فيكتزر كلايسون، ألبين ايكدال.





-إنجلترا:

كايل ووكر، جيسي لينجارد، جوردان هينديرسن، روبين لوفتيس تشيك.





-روسيا:

ألكساندر جولوفين، رومان زوبنين، يوري جازينسكي، إيليا كوتيبوف، فيودور سمولوف.





-كرواتيا:

إيفان راكيتيتش، ماريو ماندزوكيتش، شيمي فيرساليكو، مارسيلو بروزوفيتش، فيدران تشورلوكا، انته ريبيتش، تين يدفاي، ماركو بياتسا.