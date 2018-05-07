ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على اللاعبين المهددين بعدم المشاركة في نصف نهائي المونديال

الخميس 05/يوليه/2018 - 09:00 م
تعرف على اللاعبين المهددين بعدم المشاركة في نصف نهائي المونديال
طباعة
دينا خالد
 

يواجه العديد من لاعبي المنتخبات خطر عدم المشاركة في نصف النهائي لتراكم الإنذارات عليهم، ولكن بمجرد عبور مرحلة دور الـ 8 فإن الكروت الصفراء تلغى.


ولكن إن تحصل أحد هؤلاء اللاعبين على إنذار أخر في دور ال 8 والتي تبدأ غدًا فإن هذا سيمنعهم من المشاركة في دور نصف النهائي.


وإليكم هؤلاء اللاعبين من كل منتخب:


-فرنسا:

أوليفيه جيرو، بول بوجبا، بينجامين بافارد، كورينتين توليسو.


-الأوروجواي:

رودريجو بينتنكور.


-البرازيل:

نيمار، فيليبي كوتينيو، فيليبي لويس.


-بلجيكا:

كيفين دي بروين، يوري تيليمانس، توماس مونييه، يان فيرتونخين، لياندير ديندونكير.


-السويد:

فيكتزر كلايسون، ألبين ايكدال.


-إنجلترا:

كايل ووكر، جيسي لينجارد، جوردان هينديرسن، روبين لوفتيس تشيك.


-روسيا:

ألكساندر جولوفين، رومان زوبنين، يوري جازينسكي، إيليا كوتيبوف، فيودور سمولوف.


-كرواتيا:

إيفان راكيتيتش، ماريو ماندزوكيتش، شيمي فيرساليكو، مارسيلو بروزوفيتش، فيدران تشورلوكا، انته ريبيتش، تين يدفاي، ماركو بياتسا.

المزيد عن: نيمار كرواتيا كأس العالم فرنسا روسيا البرازيل أوروجواي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 9:20:01 PM