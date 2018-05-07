تعرف على اللاعبين المهددين بعدم المشاركة في نصف نهائي المونديال
يواجه العديد من لاعبي المنتخبات خطر عدم المشاركة في نصف النهائي لتراكم الإنذارات عليهم، ولكن بمجرد عبور مرحلة دور الـ 8 فإن الكروت الصفراء تلغى.
ولكن إن تحصل أحد هؤلاء اللاعبين على إنذار
أخر في دور ال 8 والتي تبدأ غدًا فإن هذا سيمنعهم من المشاركة في دور نصف النهائي.
وإليكم هؤلاء اللاعبين من كل منتخب:
-فرنسا:
أوليفيه جيرو، بول بوجبا، بينجامين بافارد،
كورينتين توليسو.
-الأوروجواي:
رودريجو بينتنكور.
-البرازيل:
نيمار، فيليبي كوتينيو، فيليبي لويس.
-بلجيكا:
كيفين دي بروين، يوري تيليمانس، توماس مونييه،
يان فيرتونخين، لياندير ديندونكير.
-السويد:
فيكتزر كلايسون، ألبين ايكدال.
-إنجلترا:
كايل ووكر، جيسي لينجارد، جوردان هينديرسن، روبين لوفتيس تشيك.
-روسيا:
ألكساندر جولوفين، رومان زوبنين، يوري جازينسكي،
إيليا كوتيبوف، فيودور سمولوف.
-كرواتيا:
إيفان راكيتيتش، ماريو ماندزوكيتش، شيمي
فيرساليكو، مارسيلو بروزوفيتش، فيدران تشورلوكا، انته ريبيتش، تين يدفاي، ماركو بياتسا.