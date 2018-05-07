تعرف على أعداد المزارعين الذين تم تسجيلهم على منظومة الكارت الذكي في كفرالشيخ

قال المهندس عبد الرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات 50% من أصحاب الحيازات الزراعية بمنظومة الكارت الذكى، ورفعهم لوزارة الإنتاج الحربي، تمهيدًا لاستخراجه، حيث من المقرر بدء اللعمل بكارت الفلاح فى اول سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من استمارات كارت الفلاح المتبقية فى 30يوليو.



وأضاف وكيل وزارة الزراعة، اليوم، فى بيان له، أن الجمعيات الزراعية البالغ عددها 367 جمعية، من بينها 249 جمعية ائتمان، و59 جمعية إصلاح زراعى، و59 جمعية مراقبة، يوجد بها 550 ألف حائز تقريبا، وتم تسجيل 275 ألف حائز، مشددًا على اهتمام جميع المسئولين بالمحافظة وجميع المستويات الانتهاء من استمارات كارت الفلاح المتبقية مستبعدًا منها التي عليها مشاكل او قضاء او مخالفات، على ان يتم الانتهاء من باقي الاستمارات في 30يوليو.



تابع عبد الرافع أن تكلفة الكارت الذكي 50 جنيهًا تقريبًا تُحصل من المزارع عند توجهه لاستلام الكارت، وستتاح للمزارع صرف بونات وقود لتشغيل ماكينات الري والآلات الزراعية من جرارات وملئ إستمارة يتم سحبها مجانًا، وتقديم ما يفيد عما اذا كان لديه مشروعات خاصة بالانتاج الحيوانى أم لا، في الفترة المقبلة، وان من أهم فوائد الكارت الذكى هو ضبط المنظومة وتوصيل مستلزمات الانتاج المدعمة لمستحقيها.



وأوضح ان الكارت يهدف لترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة، وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، كما يهدف إلى تحديد الحيازة الزراعية إلكترونيا، وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول، فضلا عن تحديد التعديات على الأراضى الزراعية، عقب ربط الحيازة الاليكترونية ببطاقة الرقم القومي.



