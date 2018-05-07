هالة السعيد: التجربة الإماراتية من التجارب الرائدة على مستوى العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن التجربة الإماراتية من التجارب الرائدة ليس فقط على مستوى الدول العربية ولكن على مستوى العالم.





وأكدت "السعيد"، خلال حوارها مع فضائية "ten" اليوم الخميس، أنه كان من المهم إقامة شراكة مع دولة الإمارات، موضحة أن الشراكة تستند على أسس قوية وتاريخية ومصالح مشتركة، ويدعمها القيادة السياسية في الدولتين.



