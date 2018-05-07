"عباس": لا نتاجر فى وحدات الإسكان وأسعار الوحدات أقل 20% من أسعار السوق



وأضاف " عباس " خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الخميس أن الدولة لا نتاجر فى وحدات الإسكان، وأسعار الوحدات أقل 20% من أسعار السوق.



ولفت إلى أن برنامج الإسكان يشمل كافة فئات المجتمع بداية من سكن معدومي الدخل ثم الإسكان الاجتماعي من 65 إلى 90 متر، ثم سكن مصر من 100 إلى 120 مترا، ثم الإسكان الفاخر في دار مصر الإسكان المميز والفيلات والأراضي.



وكشف معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح نصف مليون وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي تقدم لها اكثر من مليون طلب"، موضحًا أن البرنامج به مليون وحدة سكنية.. وعجز الوحدات متمثل في مليون و800 ألف وحدة سكنية".



أكد وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي وتكلفتها أقل بكثير من سعرها الحقيقي، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بعمل وحدات مميزة حتى تستطيع الصرف على وحدات الاسكان الاجتماعي من فائض الربح.