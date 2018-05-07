الدوليون يشاركون في مران الأهلي بمعسكر كرواتيا

انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق، المُقام حاليًا بكرواتيا، بعد انضمامهم لبعثة الأهلي، عصر اليوم، عقب انتهاء الراحة التي حصلوا عليها منذ انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم.

وكان الخماسي الدولي للفريق؛ أحمد فتحي، وشريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأيمن أشرف، وسعد سمير، قد انتظم في معسكر الفريق الأوروبي، في كرواتيا، استعدادًا للموسم الجديد، ومواجهة «تاون شيب» البوتسواني، يوم الـ17 من يوليو الجاري، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وينتظم الأهلي في معسكر مغلق بكرواتيا حتى يوم التاسع من يوليو الجاري؛ استعدادا للموسم الجديد.