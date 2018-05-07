هل يتسبب انتقال رونالدو لليوفي في سلسلة من الانتقالات ؟

بعد تأكيد انتقال نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو لنادي يوفنتوس، حيث ستتم الصفقة في غضون أيام، فمن المؤكد أن ذلك الانتقال سيغير الكثير في أوروبا.









حيث ذكر موقع ميرور الرياضي في تقرير خاص أن انتقال رونالدو لليوفي سيبدأ سلسلة من الانتقالات في أوروبا.









مبدئيًا فمن المؤكد أن نادي ريال مدريد سيود اقتناص صفقة بديلة لرونالدو كما أن اليوفي سيريد بيع عدد من لاعبيه لتوفير ال 100 مليون يورو التي حددها مدريد لرونالدو.









أكثر الانتقالات بديهية سيكون انتقال هيجواين حيث أبدى نادي تشيلسي اهتمامًا بالأرجنتيني وعرضوا مبلغ 60 مليون يورو مقابل شراءه، كما أن دانييلي روجاني حظى على اهتمام مدرب البلوز القادم ماوريزيو ساري ويمكن أن ينتقل المدافع بقيمة 40 مليون يورو.









من المرجح أيضًا أن يعود ألفارو موراتا لإيطاليا بينما سيحاول الريال التعاقد مع نيمار أو نجم كأس العالم كيليان مبابي لملأ مكان نجم مثل رونالدو، إلا أن النادي قد نفى وجود أية محادثات مع اللاعبين وأن باريس سان جيرمان متمسك بنجميه.









ومن المحتمل دخول نادي مانشستر يونايتد في سلسلة الانتقالات تلك حيث أن النادي يريد التعاقد مع أليكس ساندرو لاعب اليوفي في صفقة تبادلية مع لاعبهم ماتيو دارميان.









وبالرغم من تمسك البي إس جي بنجميه إلا أن المفاجأت تحدث في كرة القدم وإذا تخلوا عن إصرارهم فمن الممكن أن يجدوا نجمهم القادم لدى البلوز حيث أن إيدين هازارد يتبقى له موسمان في عقده والآن هو أنسب وقت للتوقيع معه والاستفادة من قدراته بأكبر قدر ممكن.









بالرغم أن سعر صفقة رونالدو لليوفي لا يقرب لأغلى صفقة في التاريخ، نيمار، إلا أن هذا الانتقال سيكون له التأثير الأكبر في السنوات القادمة.



