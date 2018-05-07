لوكاكو : لا أستطيع انتظار مواجهة نيمار



وقال لوكاكو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "ستكون اختبارًا جيدًا، نعرف أنها مواجهة صعبة لكننا نمتلك القدرات اللازمة لإحداث الفارق".



وأضاف: "إذا سنحت لنا الفرصة للفوز في المباراة فإن ينتظرنا مباراة أكثر أهمية في نصف النهائي".



واختتم لوكاكو تصريحاته قائلاً : "نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم، سوف أواجهه كخصم للمرة الثانية غدًا، لا أستطيع الانتظار من أجل خوض هذه المواجهة".

كشف روميلو لوكاكو نجم بلجيكا بأنه سيواجه غدًا نيمار نجم البرازيل للمرة الثانية وأنه لا يستطيع الإنتظار من أجل مواجهته وذلك قبل مواجهتهم في الدور ربع النهائي لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.