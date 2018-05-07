أبطال مصر في دورة العاب البحر المتوسط في "معكم" منى الشاذلي.. الليلة (صور)

عقب عودتهم من اسبانيا محققين"45 ميدالية" اثر مشاركتهم فى بطولة البحر الأبيض المتوسط، وكتابة تاريخ جديد لمصر فى مسابقات الالعاب الفردية، يحتفى برنامج معكم منى الشاذلى مع ابطال مصر الذين حققوا انجاز جديد لهم ولبلدهم وذلك علي مدى حلقتين متتاليتين تعرضان مساء اليوم الخميس وغدا الجمعة علي قضائية سي بي سي.

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي خلال الحلقة 20 لاعب من منتخب مصر فى الالعاب الفردية حيث يحتفى برنامج "معكم" بـ"فريدة عثمان وسارة سمير ومحمد إيهاب "ورفاقهم الذين حققوا الذهب والفضة والبرونز.

في البداية أعرب معظم اللاعبين عن حزنهم من عدم الاهتمام بالانجاز الذى حققوه بسبب اهتمام المتابعين والاعلام والمسئولين بكرة القدم وكاس العالم فى الوقت الذى يحققون هم ميداليات لمصر, وطالب اللاعبين بزيادة مكافأتهم وسرعة صرفها وتسليط الأضواء عليهم مثلهم مثل لاعبى كرة القدم .

وقالت السباحة العالمية فريدة عثمان والتى حققت ميدالتين ذهب وثالثة فضة أنها سعيدة لتحقيقها رقم قياسى جديد كتب باسمها فى تلك البطولة، ربما لم تشعر"فريدة"مثل باقى زملائها فى الالعاب الفريدة بعدم اهتمام الاعلام بها نظرا لانها اصبحت علامة مميزة وشخصية شهيرة,وتتعاطف فريدة مع المنتخب المصرى الذى خرج بخيبة أمل من كاس العالم قائلة: "لازم نترك لهم فرصة، هذه المرة اخذوا خبرة,المرة اللى جاية اكيد هيكونوا احسن".

واستطاع عبد الرحمن سامح لاعب نادى التوفيقية أن يحصد ميالية "فضية" فى منافسة ال" 50 متر فراشة ", يقول اللاعب الى يعد الاصغر سننا فى تاريخ البطولة – 18 عاما – أنه لعب جولته بعد نصف ساعة من هزيمة المنتخب المصرى من روسيا , وقتها كان مكتئب ولكن والدته قالت له "اسعد انت الناس وحقق ميدالية , فقررت ان اقاوم الفشل حتى حققت الميدالية".

وفى لعبة رفع الاثقال حقق رفقاء محمد ايهاب 12 ميدالية بينهم 9 ذهب , وقال ايهاب "وكأن الظروف كانت تعاندنى , لدرجة أننى كدت أن أستسلم ". يحكى ايهاب :"قبل بدء البطولة بـ6 أشهر، بدأت الاستعدادات بصحبة لاعبي منتخب رفع الأثقال، دخلنا في معسكر مغلق، سافرنا إلى أذرييجان وأقامنا معسكرًا خارجياً ..كان كل همنا إننا نحافظ على الميداليات اللي بتجيبها مصر كل دورة".

وعن عدم الاهتمام بهم فى ظل اهتمام كل وسائل الاعلام بلاعبى الكرة تضحك سارة سمير صاحبة الميداليتين ذهب :" انا كمان أصبحت مشهورة مثل لاعبى كرة القدم، لكن فى نفس الوقت عايزة أقول لكل المسؤولين إن مصر عامرة بالمواهب فى كل مكان، لكن ظروفهم لا تسمح لهم بالظهور، ويحتاجون للدعم، ومصر تقدر تنافس على أكثر من ميدالية، لكن من الضرورى الاهتمام بالمواهب فى الأقاليم "

تتمنى الرباعة المصرية أن تذهب بعيدا وان تحقق ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو القادمة ،ترى أنها وعدد من زميلاتها استطعن أن يدفعنا الرياضة النسائية الى الامام .

فيما قال اللاعب جابر أحمد فرحان صاحب الذهبيتين ايضا:" لعبت وأنا مصاب واخذت ميداليتين ذهب ولم اشعر باهتمام أحد بى ,, حتى المكافاة اللى بنخودها بنصرفها بعد اشهر ولا تكفى أكلنا فقط ".

وفى لعبة المصارعة حقق للاعبين المصريين 6 ميداليات فى البطولة,أغلبهم من محافظة الاسكندرية,بدأوا حياتهم من أمام البحر على كورنيش الاسكندرية,تدربوا فى المؤسسة العسكرية,حكوا لللاعلامية منى الشاذلى قصصهم مع"المصارعه",تذكروا أيام كانت صعبه,منهم من تمنى أن يكون والديه على قيد الحياة ليتذوقوا طعم نجاحهم ونتيجة تعبهم . وصدمتهم التى لحقت بهم قبل ايام من البطولة. وكام من بين اللاعبين ابن شقيق الرباع المعتزل "كرم جابر" وقال : هو سبب ممارستى للاعبة , نفذت تعليماته كما قالها حتى حصلت على الميدالية ".

فى تلك البطولة استطاعت مصر ان تحصد ميداليتين , الاولى ذهبيه حصدتها اللاعبه "نانسى طمان "والثانية حققها اللاعب على زهران".

تقول ابنة الاسكندرية نانسى طمان التى لا يتعد عمرها ال "23 عاما" :"حققت من قبل فى تلك البطولة ميداليتين فضة , هذه هى المرة الاولى التى احقق فيها الذهب فى تلك البطولة , لذا انا سعيدة جدا , ولكن ما يقلل من فرحتى هو عدم اهتمام الناس بما حققناه من انجاز سواء بالنسبة لى او بالنسبة لباقى لاعبى البعثة الى حققوا 45 ميدالية " .

اللاعبة ابنة منطقة باقوس بالاسكندرية تحلم بالا يتوقف حصدها للبطولات وتتمنى ان تفوز بميدالية فى اولمبياد طوكيو , تقول"الحلم الاكبر هو طوكيو ..اتمنى وجود دعم مادى ومعنوى لنا حتى نستمر" .

"على زهران "ابن نادى طلائع الجيش كان صاحب الميدالية البرونزية فى الجمبار "حلق" ,يقول " اعرف ان لعبة كرة القدم هى اللعبة الشعبية الاولى فى مصر ,لكن على المسئولين فى الدولة أن يوجهوا الدافه نحونا قليلا , نحن نحصد الميداليات ونكتب تاريخ لمصر بدون ادنى دعم ".

وبالرغم من تحقيقها ميدالية فضية فى البطولة الا ان نجمة الكاراتية فى الفترة الاخيرة "جيانا فاروق " اعرب عن حزنها خلال الحلقة , وقالت انها كان نفسها تحقق الذهب , وذكرت :" لم انفذ نصيحة أمى , ارتكبت خطأ فى اخر ثوانى من الماتش ,رغم أن والدتى دائما ما كانت تحذرنى من الثوانى الاخيرة". فيما قال زميليها "مالك سلامه واحمد المصرى " أنها سعديان بالميداليات التى حصلا عليها.

أما رمضان درويش صحاب التاريخ الطويل فى لعبة الجودو وصاحب الميدالية الذهبية فقد روى تفاصيل اصابته فى الايام الاخيرة قبل البطولة والتى هددت مشاركته فى المنافسة وعودته الى القاهرة , لكنه تحامل على نفسه وحقق الذهبية.