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وزيرة التخطيط: نستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:54 م
وزيرة التخطيط: نستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين
الدكتورة هالة السعيد
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أمنية فوزي
 
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة وضعت خطة متوسطة المدى تستهدف زيادة معدلات النمو بشكل مستدام.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع فضائية "ten" اليوم الخميس: "نستهدف تخفيض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل".

وتابعت: "نتجه لزيادة الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهدفنا تقديم خدمات متميزة للمواطنين".
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