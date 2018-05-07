وزيرة التخطيط: نستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين
الخميس 05/يوليه/2018 - 08:54 م
أمنية فوزي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة وضعت خطة متوسطة المدى تستهدف زيادة معدلات النمو بشكل مستدام.
وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع فضائية "ten" اليوم الخميس: "نستهدف تخفيض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل".
وتابعت: "نتجه لزيادة الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهدفنا تقديم خدمات متميزة للمواطنين".
وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع فضائية "ten" اليوم الخميس: "نستهدف تخفيض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل".
وتابعت: "نتجه لزيادة الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهدفنا تقديم خدمات متميزة للمواطنين".
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