وزيرة التخطيط: نستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة وضعت خطة متوسطة المدى تستهدف زيادة معدلات النمو بشكل مستدام.



وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع فضائية "ten" اليوم الخميس: "نستهدف تخفيض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل".



وتابعت: "نتجه لزيادة الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهدفنا تقديم خدمات متميزة للمواطنين".

