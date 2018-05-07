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مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني بيان حول الوضع في جنوب غربي سوريا

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:48 م
مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني بيان حول الوضع في جنوب غربي سوريا
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الفجر
 
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي فشل في تبني بيان حول الوضع في جنوب غربي سوريا بسبب موقف روسيا.

وفي أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في جنوب غربي سوريا، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن وجود خلافات بين أعضاء المجلس. وقال للصحفيين: "إنهم يركزون على وقف العمليات القتالية، ونحن نركز على محاربة الإرهابيين". وفق "روسيا اليوم"

وأضاف نيبينزيا: "لكننا موافقون على أنه من الضروري ضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها".

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