قلاش: قرار "الأعلى للإعلام" بوقف النشر في قضية 57357 "اعتداء على الدستور"

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن قرار المجلس الأاعلى لتنظيم الإعلام، بوقف النشر في قضية فساد متشفى سرطان الأطفال 57357 هو اعتداء على الدستور، مؤكدًا أنها ليست سلطة من سلطاته، وأنه غير مخول له اتخاذ مثل هذه القرارات.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، يجب أن تنظم الحقوق وليس أن تمنعها أو تعوقها، مؤكدًا أن قراره يعوق تلك الحريات، واصفًا القرار بأنه "في غاية الخطورة".



ووصف "قلاش" هذا القرار بأنه من "أدوات القمع"، وينفذ تعليمات الجهة التنفيذية في محابة الصحافة، موضحًا أن المادة 26 من قانون إنشاء المجلس ليس لها علاقة بوقف النشر في أي قضية.





وأكد "قلاش" أن المجلس كان أولى له أن يقف أمام مشروعات القوانين التي تقوم بإعدام الصحافة وتُبيد المهنة، والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، وليس أن يقف في موجه حرية الصحافة والنشر.